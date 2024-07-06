Лондон, 6 июля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Лейбористская партия Великобритании получает 412 мест в палате общин — нижней палате парламента — по итогам подсчёта голосов в 649 из 650 избирательных округов, сообщает 6 июля Guardian.

Kin Cheung/AP/TASS Лидер Лейбористской партии Кир Стармер

Лейбористы одержали уверенную победу и обеспечили себе больше половины из 650 мест. Проигравшим им консерваторам достанется 121 мандат. Еще 71 место в парламенте займут либеральные демократы, получившие на выборах рекордный результат.

Представители Шотландской национальной партии займут девять мест, утратив 37. Ещё четыре мандата получит партия Найджела Фаража Reform UK.

Как сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Риши Сунак признал поражение Консервативной партии Великобритании на выборах и покинул пост. По его словам, избиратели вынесли консерваторам «отрезвляющий вердикт». Консервативная партия находилась у власти 14 лет, получив большинство голосов на четырёх последних выборах в парламент.

Преемником Сунака стал лидер лейбористов Кир Стармер. Он получил мандат на формирование правительства от короля Карла III и вступил в должность. Сунак останется в парламенте, но бывший премьер Лиз Трасс и министр обороны Грант Шаппс потеряли свои места.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что победа лейбористов не внушает оптимизма с точки зрения улучшения российско-британских отношений. Прежние их высказывания не говорят о гибкости и стремлении нормализовать отношения с Москвой, отметил он.

Политолог Никита Ляховецкий напомнил об интригах Стармера и заявил, что Лейбористская партия больше не представляет интересы рабочего класса и простых людей. По его словам, смена консерваторов на лейбористов не приведёт к изменению политики Великобритании в отношении к России, поскольку обе партии являются русофобскими.

По мнению руководителя Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елены Ананьевой, победа лейбористов не изменит отношение страны к России. Она напомнила, что лейбористы зарекомендовали себя как партия, поддерживающая киевский режим.