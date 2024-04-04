Лондон, 4 апреля, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Из состава Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) может выйти Великобритания, если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов. Такое заявление 3 апреля сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью изданию Sun.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.

«Я считаю, что безопасность границ и контроль нелегальной миграции важнее, чем наше членство в каком-либо иностранном суде, так как это имеет основополагающее значение для нашего суверенитета», — пояснил глава британского правительства.

Так Сунак прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который два года назад заблокировал попытку британского правительства выслать нелегальных мигрантов в Руанду, с которой уже было заключено соответствующее соглашение.

Отмечается, что за время премьерства Сунака это самое серьёзное предупреждение о возможности выхода из ЕКПЧ. Правительство Сунака вынуждено занять жёсткую позицию по отношению к вопросам миграции в связи с непрекращающимся потоком нелегалов, которые форсируют Ла-Манш на надувных лодках.

«Я сам из семьи иммигрантов и уверен, что наша страна всегда будет проявлять гостеприимство и сострадание [к беженцам], однако все это должно делаться справедливо и в соответствии с законом», — подчеркнул Сунак.

Ранее ИА Регнум сообщало, что решение о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду власти приняли ещё летом 2022 года. Согласно руководству по депортации беженцев, опубликованному британским МВД, люди, которые «добирались до Великобритании через безопасные третьи страны», такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду.