Лондон, 18 января, 2024, 15:39 — ИА Регнум. В Великобритании группа депутатов направила письма, в которых требует инициировать вотум недоверия премьер-министру королевства Риши Сунаку. Причиной подобной просьбы послужило принятие в нижней палате британского парламента закона о депортации мигрантов в Руанду, сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на источник.

Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Как отмечается в публикации, многие консерваторы выступили за ужесточение закона о депортации мигрантов, отказываясь поддерживать существующий проект документа, что привело к расколу внутри партии. Именно из-за этого Сунак впервые за своё премьерство столкнулся с серьёзным «бунтом», отметили авторы материала.

«Несколько писем недоверия были поданы прошлой ночью», — написал телеканал.

Как передавало ИА Регнум, решение о депортации нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду власти приняли ещё летом 2022 года. Согласно руководству по депортации беженцев, опубликованному британским МВД, люди, которые «добирались до Великобритании через безопасные третьи страны», такие как Польша или Франция, могут попасть под действие документа и быть высланы в Руанду. Отмечалось, что подобная судьба может коснуться и украинских беженцев, которые находятся в Великобритании нелегально.