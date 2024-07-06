Суджанский район, Курская область, 6 июля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В Курской области в результате атаки украинского беспилотника ранение получил водитель грузового автомобиля, сообщил 6 июля врио главы региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

Елизавета Демидова/ТАСС

«Сегодня недалеко от села Гончаровка Суджанского района украинский коптер атаковал грузовой автомобиль. Ранение получил водитель машины», — написал он.

По словам врио губернатора, в настоящее время он доставляется в Курскую областную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь.

По информации Минобороны, российские бойцы в ночь на 6 июля уничтожили семь беспилотников в небе над Курской областью и один дрон — над Белгородской областью.

Кроме того, в Краснодарском крае ночью 6 июля Ейский, Ленинградский и Павловский районы подверглись атакам украинских дронов. При падении обломков вражеских беспилотников повреждения получила вышка сотовой связи, возникли возгорания резервуаров с топливом.

Днём ранее украинские боевики нанесли удар в район слободы Белой Беловского района Курской области. Ракетой ВСУ было повреждено здание музыкальной школы, магазины, расположенные неподалёку. В них выбиты окна и осколками посечены фасады.