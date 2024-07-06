Москва, 6 июля, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Ночью 6 июля дежурные силы ПВО предотвратили несколько попыток киевских боевиков совершить террористические атаки с применением беспилотников самолётного типа на российские регионы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

По информации военных, российские бойцы уничтожили семь беспилотников в небе над Курской областью и один дрон — над Белгородской областью.

О последствиях на земле не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 6 июля ВС РФ нанесли три удара по заводу «Сумыхимпром» в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО. Завод имеет большую территорию, ангары, железнодорожные пути. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

На Украине воздушную тревогу в ночь на 6 июля объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.