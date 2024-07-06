Москва, 6 июля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. ВС России уничтожили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300ПС, а также поразили хранилище топлива украинских войск. Об этом 6 июля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, а также поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС РФ поразили склад авиационных средств поражения, стоянку беспилотника «Bayraktar» на двух военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 127 районах.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что ВС РФ за неделю уничтожили на всех направлениях до 13 525 военных ВСУ.

4 июля в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск «Юг» уничтожили за сутки 11 полевых складов.

Конашенков уточнил, что бои шли в районах населённых пунктов Георгиевка, Серебрянка, Миньковка, Спорное, Красногоровка, Катериновка и Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По его словам, в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ украинские военные потеряли до 630 военных, а также четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей.