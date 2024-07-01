Москва, 1 июля, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Переход населённых пунктов Новопокровское в ДНР и Степовая Новосёловка в Харьковской области под контроль ВС России позволит российским военным улучшить положение на фронте, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он напомнил, что село Степовая Новоселовка расположено в 17 км к юго-востоку от Купянска у важной трассы Н-26 и железнодорожной станции Шапаривка.

«К северо-западу отсюда до пригорода Купянска Петропавловки нет крупных населённых пунктов, за которые так любят цепляться ВСУ», — объяснил он в Telegram-канале. .

Таким образом, отмечает военкор, группировка «Запад» ВС России сможет улучшить тактическое положение на этом участке и приблизиться к Купянску.

В свою очередь Новопокровское, добавил Коц, находится в 13 км от Авдеевки и в 3 км — от важного логистического узла ВСУ Новосёловка Первая, поэтому взятие указанного населённого пункта позволит отодвинуть фронт от Донецка и выровнять его по линии с Яснобродовкой и Нетайловым.

Как передавало ИА Регнум, российские военные освободили село Новопокровское в ДНР, сообщил 1 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, Новопокровское было освобождено в минувшие сутки в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр». Подразделения улучшили тактическое положение.

Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в ходе боёв у Евгеновки, Новгородского, Тимофеевки, Сокола, Торецка и Прогресса в ДНР, а также отразили пять контратак украинских штурмовиков.

Также Конашенков 1 июля заявил, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Степовая Новосёловка в Харьковской области.

Ранее в Минобороны России рассказали о ходе освобождения Раздоловки в ДНР. Так, десантники Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) разработали план скрытого подхода к населённому пункту, застав противника врасплох.