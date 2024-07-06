Москва, 6 июля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. В небе над Чёрным морем вновь дежурит американский беспилотник RQ-4 Global Hawk, пишет 6 июля Telegram-канал «Военная хроника».

US Air Force/Global Look Press

«После длительного отсутствия в Чёрном море на боевое дежурство вернулся беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE16», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что район боевого патрулирования беспилотника существенно сместился и RQ-4 Global Hawk занимает эшелон в воздушном пространстве стран Североатлантического альянса, избегая приближения к Крыму.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны заявили, что возросшая интенсивность полётов БПЛА свидетельствует о всё большей вовлечённости США и стран Североатлантического альянса в конфликт на Украине. Кроме того, полёты американских беспилотников существенно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве, что создаёт повышенные риски прямой конфронтации НАТО с РФ.

Разведывательные беспилотники США периодически замечают в небе над Чёрным морем. Так, 15 июня американский беспилотник MQ-4C Triton, занимавшийся разведкой у побережья Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морской базе НАТО в Италии. В том же месяце недалеко от Ялты заметили разведывательный беспилотник RQ-4.

В конце июня министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США над Чёрным морем.