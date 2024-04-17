Москва, 28 июня, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Генеральному штабу Вооружённых сил России следует принять меры оперативного реагирования на провокации США над Чёрным морем. Такое поручение дал министр обороны Андрей Белоусов из-за возросшей интенсивности полётов американских стратегических беспилотников над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Известия/Алексей Майшев

«Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооружённых сил Российской Федерации внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации», ― говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Ранее Министерство обороны зафиксировало рост интенсивности полётов американских стратегических беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря. В ведомстве уточнили, что речь идёт об американских дронах, осуществляющих разведку и сбор данных для наведения поставляемого Вооружённым силам Украины (ВСУ) высокоточного оружия для нанесения ударов по объектам на территории РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны заявили, что возросшая интенсивность полётов БПЛА свидетельствует о всё большей вовлечённости США и стран Североатлантического альянса в конфликт на Украине. Кроме того, полёты американских беспилотников существенно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве, что создаёт повышенные риски прямой конфронтации НАТО с РФ.

Разведывательные беспилотники США периодически замечают в небе над Чёрным морем. Так, 15 июня американский беспилотник MQ-4C Triton, занимавшийся разведкой у побережья Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морской базе НАТО в Италии. В том же месяце недалеко от Ялты заметили разведывательный беспилотник RQ-4.

Поздно вечером 24 июня в ряде Telegram-каналов появилась информация о якобы произошедшем авиапроисшествии с американским дроном-разведчиком Global Hawk. Сообщалось о якобы сбитом или вытесненном беспилотнике США над Чёрным морем. Официального подтверждения этой информации не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о якобы сбитом над Чёрным морем американском беспилотнике.

В середине марта 2023 года в акватории Чёрного моря упал американских разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что поднятые на перехват российские истребители не вступали в контакт с дроном — в ходе полёта беспилотник стал резко маневрировать, а затем потерял управление и рухнул в море.