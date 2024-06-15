Симферополь, 15 июня, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Американский беспилотник MQ-4C Triton, занимавшийся разведкой у побережья Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морской базе НАТО Сигонелла на Сицилии, следует из данных мониторингового ресурса RadarBox.

Navy.mil MQ-4C Triton

Новый американский дрон-разведчик большой дальности с позывным BLKCAT6 впервые 14 июня заметили над акваторией Чёрного моря. Согласно данным сервисов слежения за воздушным движением, беспилотник периодически приближался к побережью Краснодарского края, оставаясь в нейтральном воздушном пространстве.

На подлёте к Италии MQ-4C подал через транспондер код 7700, который по стандарту международной организации гражданской авиации (ИКАО) означает аварийную ситуацию на борту. После этого около 19:00 мск дрон совершил посадку на базе НАТО.

MQ-4C Triton разработали для ВМC США на базе стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk. Беспилотник может оставаться в воздухе более 30 часов на высоте до 17 тыс. метров. Американский БПЛА способен сканировать 5,2 тыс. кв. км за один цикл. Его основной радар AN/ZPY-3 Multi-Function Active Sensor работает в X-диапазоне.

В отличие от RQ-4 Global Hawk, MQ-4C Triton сконструировали с учётом возможности резкого сброса высоты. На малых высотах дрон способен использовать мультиспектральную электрооптическую и инфракрасную систему Raytheon MTS-B, которая используется на MQ-9 Reaper и включает в себя лазерный целеуказатель и дальномер с системой автоматического сопровождения целей, выявленных основным радаром.

На MQ-4C Triton размещена система радиоэлектронной разведки. Она позволяет БПЛА, при необходимости, избегать зон действия РЛС.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня над Чёрным морем почти в 250 км от Ялты заметили разведывательный беспилотник RQ-4. БПЛА с позывным FORTE12 вылетел с авиабазы в Сигонелле в направлении Румынии.

Днём ранее, 4 июня, американский RQ-4B Global Hawk пролетал над Чёрным морем, но после пропал с радаров. Управлявшие дроном операторы могли намеренно отключить опознавательные транспондеры. У берегов Сочи также зафиксировали американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk 26 мая. Дрон-разведчик вылетел с военно-морской базы НАТО в Сигонелле.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что для защиты суверенитета южных рубежей страны разведывательные дроны должны стать законными целями для уничтожения.