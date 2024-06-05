Москва, 5 июня, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Разведывательный высотный беспилотник военной авиации Соединённых Штатов Америки RQ-4 Global Hawk вновь был замечен 5 июня над Чёрным морем. Дрон-разведчик летал с включённым транспондером на высоте около 16 км почти в 250 км от Ялты. Такие данные транслируются с сервиса мониторинга воздушных судов в реальном времени Flightradar24.

US Air Force/Global Look Press

Установлено, что беспилотник США с бортовым номером 10-2045 и позывным FORTE12 взлетел с авиабазы Североатлантического альянса в городе Сигонелла в Сицилии, пересёк Болгарию, кружил недалеко от Крымского полуострова. Несколько раз операторы БПЛА отключали отслеживающую аппаратуру.

Потом аппарат направился в сторону Румынии.

Как сообщало ИА Регнум, накануне дрон-разведчик США RQ-4B Global Hawk пропал с радаров над Чёрным морем. БПЛА вылетел с военно-морской базы ВМС США в сторону Чёрного моря, где выполнял разведывательную миссию.

Этот же дрон 26 мая несколько часов курсировал над Чёрным морем вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.