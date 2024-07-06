Москва, 6 июля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. В ядерной составляющей военный доктрины России возможны концептуальные дополнения и корректировки через какое-то время, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Замглавы МИД отметил, что спецоперация показала, что «ядерное сдерживание» работает не в полной мере. Вместе с этим Рябков напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что ядерная доктрина — это «живой инструмент». В связи с этим, по мнению дипломата, нужны «концептуальные дополнения и корректировки» в доктрине.

«Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдёт некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников», — приводит слова Рябкова журнал «Международная жизнь».

Как передавало ИА Регнум, ранее Рябков уже допускал изменение ядерной доктрины России. Так, 27 июня замминистра допустил, что настанет момент, когда в основы государственной политики РФ могут быть внесены дальнейшие уточнения, отражающие опыт, в том числе приобретённый в ходе спецоперации.

25 июня Рябков рассказал, что западные страны недооценивают готовность России применить ядерное оружие для защиты, что, по его словам, может обернуться трагическими и фатальными последствиями. Дипломат уточнил, что из сложившейся сегодня в мире сложной ситуации нет лёгких решений и выходов.