Москва, 25 июня, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Недооценка Западом готовности России применить для своей защиты ядерное оружие привести может к фатальным последствиям, заявил 25 июня заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на Х международном форуме «Примаковские чтения».

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«Не хочется даже предполагать, что эта недооценка может приобрести трагический и фатальный характер», — сказал он.

Рябков добавил, что из сложившейся непростой ситуации нет лёгких решений и выходов.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Рябков заявил, что действия западных стран, а также события вокруг специальной военной операции, свидетельствуют о том, что назрела необходимость внести уточнения в ядерную доктрину. По его словам, такую работу уже ведут, но пока невозможно сказать, когда её получится завершить.

Президент России Владимир Путин 20 июня также заявил о возможном изменении ядерной доктрины из-за того, что Запад понижает порог применения ядерного оружия. Глава государства подчеркнул, что Россия внимательно следит за ростом угроз и готова адекватно отреагировать.

6 июня Путин, на встрече с представителями мировых СМИ, призвал не доводить до того, чтобы приходилось угрожать применением ядерного оружия. Он подчеркнул, что Россию пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но в реальности это не так. Президент также напомнил, что США — единственная страна, которая применила такое оружие.