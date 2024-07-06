Улан-Удэ, 6 июля, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Больше 20 человек обратились к медикам после посещения одного из кафе в городе Гусиноозёрске в Бурятии, что стало поводом для проверки. Об этом сообщает 6 июля пресс-служба прокуратуры республики.

Petrov Sergey/Global Look Press

По данным ведомства, накануне в инфекционном отделении Гусиноозёрской центральной районной больницы приняли 22 пациента с признаками острого гастроэнтерита. Среди них было 13 несовершеннолетних. Все обратившиеся употребляли еду в одном и том же кафе.

Десять человек, в том числе восемь детей, после первичного обследования оставили в больнице, остальные будут лечиться амбулаторно.

Проверку проводят прокуратура и органы Роспотребнадзора, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, массовые отравления в последнее время также фиксировали в других регионах. В Башкирии в одном из детских лагерей около 40 несовершеннолетних обратились к медикам после посещения столовой, возбуждено уголовное дело. Несколько человек, в том числе шестилетний ребёнок, отравились салатами, купленными в пекарне в городе Волжском. В Пензе начали эпидемиологическое расследование после массового отравления детей в оздоровительном лагере.

Ранее в ряде регионов России зафиксировали вспышку ботулизма на фоне массового отравления красной фасолью в вакуумной упаковке, произведённой компанией «Савон-К». Должностные лица компании задержаны и арестованы. Роспотребнадзор сообщал об изъятии из оборота свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, которая могла стать причиной заболевания. По состоянию на 26 июня в больницах оставались 148 взрослых пациентов с признаками ботулизма, свыше 40 из них находились на искусственной вентиляции лёгких. В Костроме 24 июня от ботулизма умер 21-летний молодой человек, который слишком поздно обратился к врачам. 5 июля о смерти пациента с ботулизмом сообщили в минздраве Нижегородской области.