Пенза, 29 июня, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Роспотребнадзор начал проводить эпидемиологическое расследование в связи с массовым отравлением детей в детском оздоровительном лагере в Пензе, сообщила 29 июня пресс-служба управления ведомства.

ДОЦ «Белка»

«Незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у детей в ДОЛ «Белка», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что отравившиеся дети находятся под амбулаторным наблюдением. Сотрудники лаборатории обследовали всех контактных лиц, взяли пробы еды для исследования, проверили персонал и санитарное состояние лагеря.

Специалисты уже установили, что трое сотрудников учреждения работали, не пройдя обязательное обследование на рото-норо-энтеровирусы. Их сразу отстранили от работы. В связи выявленными нарушениями приняты административные меры к юрлицам.

Как ранее передавало ИА Регнум, региональное управление Следственного комитета сообщило, что в Пензе с 27 по 28 июня более 30 детей обратились за медицинской помощью. В связи с этим ведомство начало процессуальную проверку.