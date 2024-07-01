Москва, 1 июля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления детей в одном из летних лагерей в Башкирии. Об этом сообщает 1 июля Информационный центр СК в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Ранее в СМИ появились сообщения о массовом отравлении детей в лагере «Уральские зори», расположенном в деревне Зелёная Поляна в Абзелиловском районе республики. После посещения столовой к медикам обратились около 40 несовершеннолетних.

Региональное следственное управление приступило к процессуальной проверке. Его руководителю Владимиру Архангельскому поручено возбудить дело и доложить в центральный аппарат СК о ходе и результатах расследования.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня массовое отравление детей произошло в Пензе. По данным региональной прокуратуры, за медпомощью обратились более 30 подопечных оздоровительного центра «Белка». Некоторых поместили в медицинский изолятор. Проводится процессуальная проверка.