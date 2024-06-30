Волжский, Волгоградская область, 30 июня, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Несколько человек, в том числе шестилетний ребёнок, отравились салатами, купленными в пекарне в городе Волжском, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Пострадавшим от некачественной продукции потребовалась квалифицированная помощь, они были госпитализированы в местную больницу», — сообщила пресс-служба регионального СК.

По данному факту следователи организовали поверку. По её результатам СК возбудил уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»).

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, в Пензе с 27 по 28 июня более 30 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления. После массового отравления детей в оздоровительном лагере начали расследование. Специалисты установили, что трое сотрудников учреждения работали, не пройдя обязательное обследование на рото-норо-энтеровирусы. Их отстранили от работы.

Массовое отравление произошло в суши-баре в Курске. Там 11 человек попали в больницу. Роспотребнадзор вынес предприятию запрет на осуществление деятельности.

В июне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заражения кишечной инфекцией клиентов, которые пользовались услугами доставки еды одной фирмы в Калининграде. Ведомство зарегистрировало 33 случая отравления.