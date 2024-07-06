Москва, 6 июля, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Российские военные ночью 6 июля нанесли три удара по заводу «Сумыхимпром» в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО. Завод имеет большую территорию, ангары, железнодорожные пути. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сумы

Первый взрыв прозвучал в полночь в стороне железнодорожной станции Басы.

Второй раздался через полчаса практически рядом с первым — на заводе «Сумыхимпром». Он был, по словам подпольщика, сильным и чувствовался в центре города.

В 00:35 в том же направлении прогремел третий, ещё более мощный взрыв. После него частично пропал свет в городе — была повреждена одна из четырёх подстанций завода.

«Химическое производство сосредоточено на изготовлении кассетных зарядов для ракет РСЗО. Производство расположено под землей. Там же на ракеты устанавливают изготовленные заряды», — пояснил Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, по информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в ночь на 6 июля объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

В Сумской области сирены воздушной тревоги работали с 22:41 мск 5 июля.

В Белгородской области Шебекино вновь подвергся обстрелу ВСУ, в результате пострадал мирный житель, различные повреждения получили дома, автомобили, здания социального объекта и промышленного предприятия.

В Краснодарском крае ночью 6 июля от обломков сбитых силами ПВО беспилотников ВСУ пострадали гражданские объекты в Ейске — незначительные повреждения вышки сотовой связи, в Ленинградской и Павловской станицах загорелись резервуары с топливом.