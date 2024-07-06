Москва, 6 июля, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Политики стран Запада не выходили на контакты с Кремлём по мирным инициативам по урегулированию конфликта на Украине, которые обозначил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, проявляли ли интерес к озвученным инициативам и связывались ли с Москвой западные политики.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Владимир Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине. Глава государства назвал условия для их возобновления: полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и полная отмена антироссийских санкций.

Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.

Президент России отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он также подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Также лидер российского государства исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.