Вооружённые силы Украины продолжают бить по гражданским объектам в российских территориях. В ночь на 6 июля отражена массированная атака вражеских беспилотников в небе над Краснодарским краем. По данным оперативного штаба региона, БПЛА атаковали мирную инфраструктуру в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. В результате падения обломков дрона произошло возгорание резервуаров по хранению топлива на нефтебазе в станице Павловской. Также загорелась одна из ёмкостей в станице Ленинградской. Предварительно, пострадавших нет. Таким событием ознаменован 864-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Тем временем широкий общественный резонанс получили заявления российского лидера Владимира Путина о необходимости завершения конфликта на Украине. Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта, заявил накануне по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле 5 июля президент России.

Глава государства подчеркнул, что речь идёт о выводе всех войск из четырёх российских регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, а также — Запорожской и Херсонской областей. Владимир Путин отметил, что есть и другие условия, но это всё — предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы.

По оценке заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, визит Орбана в Москву вызвал истерику в Европе. И его встреча с президентом РФ подтверждает, что Евросоюзу и власти США нужна война, а не мир.

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