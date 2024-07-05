Москва, 5 июля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле 5 июля назвал полный вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии один из условий завершения конфликта.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Речь идёт о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей», — сказал российский лидер, говоря о предложенных ранее Москвой инициативах.

По его словам, Москва настаивает на выводе Вооружённых сил Украины из четырёх российских регионов. Также он отметил, что есть и другие условия, но это всё — предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы.

Также он подчеркнул, что Россия остаётся открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но Киев этого не желает. По его словам, украинские спонсоры продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля. На своей странице в соцсети Х он написал, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В этот день пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши подтвердил, что Орбан в Москве планирует обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

В начале переговоров в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле Владимир Путин сказал, что очень рад видеть Виктора Орбана в Москве. Он назвал среди вопросов на повестке обсуждения как тему Украины, так и двусторонние отношения. От России в переговорах были задействованы глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, а также помощник президента Владимир Мединский. Венгрия представлена, в том числе главой МИД Петером Сийярто.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности.

Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.