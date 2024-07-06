Братислава, 6 июля, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые появился в публичном пространстве после совершенного на него в мае покушения.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

Словацкие СМИ вели прямую трансляцию торжественного мероприятия, посвященного государственному празднику Словакии — Дню святых Кирилла и Мефодия. Оно состоялось в Девинском граде в Братиславе.

На мероприятии с речью выступил премьер Фицо.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Фицо было совершено 15 мая, когда он проводил встречу с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший произвёл пять выстрелов, его задержали. В покушении обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Он признал свою вину.

Фицо выступал против поставок оружия Украине и отправки военных.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что восхищается премьером Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Киев и Москву. Он заверил, что поехал бы с ним в Россию и на Украину, если бы позволило здоровье.