Братислава, 6 июля, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что восхищается премьером Венгрии Виктором Орбаном после его визита в Киев и Москву.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

Впервые после совершенного на него в мае покушения Фицо появился на публике на торжественном мероприятии по случаю государственного праздника Дня святых Кирилла и Мефодия.

В своём выступление он восхитился Виктором Орбаном и отметил, что поехал бы с ним в Киев и Москву, если бы состояние здоровья позволило.

«Переговоров о мире никогда не бывает много», — сказал Фицо.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Фицо было совершено 15 мая, когда он проводил встречу с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший произвел пять выстрелов. Полиция задержала стрелявшего. В покушении обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Он признал свою вину.

Виктор Орбан прибыл в Москву 5 июля.

По итогам переговоров с Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии назвал главной задачей его страны на время её председательства в Совете ЕС обеспечение мира в Европе. Он пояснил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта сильно отличаются друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к его завершению, добавил он.

Владимир Путин подчеркнул, что РФ остаётся открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но Киев этого не желает. По его словам, украинские спонсоры продолжают пытаться использовать эту страну и её народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией.

Перед поездкой в Москву 2 июля премьер Венгрии совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.