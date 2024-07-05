* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 5 июля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Прокурор потребовал назначить режиссёру Евгении Беркович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и драматургу Светлане Петрийчук (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по шесть лет лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале адвокатов, защищающих Беркович.

Dmitry Serebryakov/AP/TASS Евгения Беркович и Светлана Петрийчук (физические лица, признанные в РФ иностранными агентами)

«На вчерашних прениях государственный обвинитель Екатерина Денисова попросила суд признать подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 Статьи 205.2 УК РФ», — следует из публикации.

Отмечается, что сторона обвинения запросила для Беркович и Петрийчук наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в рамках наказания она предложила лишить обвиняемых на четыре года права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и в интернете.

Как указано в сообщении, в соответствии с ч. 3.2 Статьи 72 УК РФ прокурор попросил зачесть в срок отбывания наказания время их задержания и содержания под стражей с 4 мая 2023 года из расчета один день за один день.

24 апреля уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Беркович и Петрийчук было направлено во 2-й Западный окружной военный суд.

Ранее стало известно, что Беркович и Петрийчук задержали в мае после публикации в социальных сетях видео читки пьесы «Финист — Ясный Сокол». В ходе экспертизы выяснилось, что спектакль «Финист — Ясный сокол» содержит героизацию боевиков группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и идеологию радикального феминизма.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля суд в Москве отказался выпускать из СИЗО гражданина Франции Лорана Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который собирал военные сведения о России.

Ранее в Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже.