Екатеринбург, 17 июня, 2024, 08:28 — ИА Регнум. В Свердловский областной суд поступило уголовное дело американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Petrov Sergey/Global Look Press Эван Гершкович

«В Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении гражданина США Эвана Гершковича», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

«Процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня 2024 года», — добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года. По данным ФСБ, журналист собирал составляющую государственную тайну информацию по заданию спецслужб США. Задержали Гершковича в момент, когда он пытался получить секретную информацию.

Обвиняемого в шпионаже Гершковича заключили под стражу, арест по решению суда неоднократно продлевали, последний раз — до 30 июня.

По данным Генпрокуратуры РФ, Гершкович собирал на территории в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода». Американец совершал незаконные действия, тщательно соблюдая конспирацию, добавили там.

Президент России Владимир Путин в начале февраля в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону не исключил варианта освобождения Гершковича «при встречном движении» со стороны спецслужб США. При этом он подчеркнул, что Москва сделала уже столько жестов доброй воли, что, вероятно, исчерпала все лимиты. Президент подчеркнул, что Гершкович не просто журналист, он получал секретную информацию на конспиративной основе.