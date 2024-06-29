Москва, 29 июня, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после атаки украинского беспилотника в селе Городище в Курской области, в результате которой погибли пять человек, включая двоих детей. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба Следственного комитета.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») по факту атаки вооружённых формирований Украины деревни Городище Рыльского района Курской области», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что в результате атаки дрона ВСУ погибли мирные граждане, в том числе дети. Следователи устанавливают все обстоятельства террористической атаки и причастных к ней, действиям которых дадут правовую оценку.

Как передавало ИА Регнум, ранее 29 июня и. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об ударе БПЛА украинской армии по селу Городище, в результате чего погибли пять человек, в том числе двое детей. Он уточнил, что ещё двух человек в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Позднее в этот же день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратится в международные органы после террористической атаки украинской армии в Курской области. Омбудсмен также выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.

В ночь на 29 июня силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили шесть украинских дронов в небе над Тверской, Брянской и Белгородской областями, а также над Республикой Крым.