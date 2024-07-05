Москва, 5 июля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Министерств обороны Индии получило 35 тыс. автоматов Калашникова АК-203. Об этом проинформировала пресс-служба «Ростеха».

«Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, зарегистрированное и расположенное в Индии, произвело и передало индийскому министерству обороны 35 тыс. автоматов Калашникова АК-203. Учредители предприятия с российской стороны — «Рособоронэкспорт» и концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех», — говорится в сообщении госкорпорации.

Как отметил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов, Индия стала первым иностранным заказчиком, который начал выпускать АК-203. Он добавил, что производство продукции развёрнуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и «Самодостаточная Индия». Так, проект включает трансфер технологий, а в его концепцию заложена 100-процентная локализация производства АК-203.

«Такие программы — один из трендов современного рынка вооружений и конкурентное преимущество России как надежного поставщика лучших оборонных решений», — заключил Чемезов.

АК-203 является версией автомата Калашникова АК-200 под используемый в индийской армии патрон 7,62×39 мм.

Как передавало ИА Регнум, по итогам января — апреля товарооборот России и Индии достиг рекордных 23,1 млрд долларов. Рост составил 10%. Так, за первые четыре месяца текущего года Индия на 10% нарастила импорт российской продукции — до 21,6 млрд долларов. Россия стала вторым главным поставщиком товаров в Индию после Китая с поставками на 32,6 млрд долларов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что, хотя Россия и Индия поступательно развивают отношения по всем направлениям, на индийское руководство извне оказывают сильное давление.