Севастополь, 5 июля, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Ложные цели, имитирующие ракеты, дважды были запущены в сторону Севастополя 4 июля. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире местного телеканала «СТВ».

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Развожаев пояснил, что воздушная тревога за день звучала два раза. Первая длилась две минуты, вторая — 11. Средства противовоздушной обороны распознали обманки и не среагировали.

«Это были ложные ракеты, запускались так называемые обманки, поэтому ПВО не работало. Бдительность сейчас повышенная, стараемся реагировать, оповещать жителей», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, состояние пациентов, которые были доставлены в Москву из Севастополя после атаки ВСУ, улучшилось, заверил Михаил Развожаев. В больницах Севастополя остаются 12 пациентов. При этом все дети уже выписаны.

23 июня украинские боевики нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 получили ранения.

В Минобороны заявили, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили киевскому режиму ракеты. Все полётные задания в ракеты ATACMS американские специалисты вводят на основе собственных данных спутниковой разведки, добавили в военном ведомстве.