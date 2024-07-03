Новороссийск, Краснодарский край, 3 июля, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Новороссийск ночью 3 июля атаковали безэкипажные катера. Ведётся отражение ударов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Ngnovoros.ru Порт Новороссийск

Градоначальник попросил население соблюдать спокойствие и меры безопасности. Также он призвал жителей не выходить на открытые пространства около моря.

Кравченко напомнил о недопустимости проведения фото и видео съёмки работы средств защиты города.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 3 июля после объявленной воздушной тревоги взрыв прогремел в Харькове.

ВС России поразили места хранения и подготовки к применению беспилотных катеров Вооружённых сил Украины. Об этом 1 июля проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.