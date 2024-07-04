Киев, 4 июля, 2024, 23:54 — ИА Регнум. На территории всей Украины поздним вечером 4 июля была объявлена воздушная тревога.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, первыми предупреждения об опасности с воздуха получили жители Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

В 23:41 мск сирены взвыли в Киеве. Уже через две минуту воздушную тревогу объявили на территории всей Украины.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине получила повреждения портовая инфраструктура в Одесской области. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Военный объект вооружённых сил Украины (ВСУ) ликвидирован в порту Ильичевск Одесской области. Днём 4 июля в порту Ильичевска раздался взрыв.

Средства противовоздушной обороны в Севастополе во время двух воздушных тревог 4 июля не работали, поскольку ВСУ запускали ложные ракеты. Об этом сообщил в телеэфире губернатор города Михаил Развожаев.