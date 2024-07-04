Москва, 4 июля, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг возможность завтрашнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ.

IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Мне вам нечего сказать. Завтра у президента насыщенный рабочий график. Мы вас будем информировать по ходу», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможном визите Орбана.

2 июля во время визита в Киев премьер Венгрии предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.

Песков отмечал, что у Кремля не было никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности.

Президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.