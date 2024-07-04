Улан-Удэ, 4 июля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. В Республике Бурятия для нужд специальной военной операции наладили выпуск беспилотников, ружей и пеленгаторов для выявления вражеских дронов. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Донат Сорокин/ТАСС

«У нас контакт со всеми нашими подразделениями в постоянном режиме. Безусловно, у нас есть региональные меры поддержки, но мы с нашими ребятами на передовой и с их семьями ещё и дополнительно работаем. У нас вся республика объединилась, люди собрались», — приводит слова главы Бурятии Донецкой агентство новостей (ДАН).

Цыданов отметил, что в поселениях Бурятии есть свои сообщества, которые собирают деньги, закупают беспилотники, прицелы, бронежилеты, мотоциклы, генераторы, машины м УАЗики. По словам главы региона, помощь на фронт идёт постоянным потоком, в том числе за счёт республиканского бюджета.

Цыданов пояснил, что на бюджетные средства, как правило, производится закупка дорогостоящей техники, например FPV-дроны Mavic. Кроме того, в республике налажен выпуск дронов, ружей и пеленгаторов для выявления дронов противника, добавил Цыданов.

Так, к помощи фронту привлечено большое число волонтёров из Бурятии, которые, помогают в пунктах отдыха и питания бойцов в Джанкое и Армянске в Крыму.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля президент России Владимир Путин рекомендовал учредить памятный нагрудный знак для поощрения волонтёров, помогающих участникам специальной военной операции и их семьям.

Ранее Путин подчёркивал, что поддержка участников СВО и членов их семей — это нравственный долг для всех уровней власти. Он призвал представителей органов власти понять это и быть открытыми к диалогу с людьми.

Вместе с тем руководитель организации «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой отметила, что у каждого человека есть возможность внести вклад, приближающий победу России в специальной военной операции. По её словам, для помощи не нужно менять профессию, достаточно делать что-то полезное на своём месте. Учителя на своих рабочих местах помогают детям, вместе с ними пишут письма и отправляют на фронт, и это тоже помощь бойцам.