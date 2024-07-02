Москва, 2 июля, 2024, 07:56 — ИА Регнум. У каждого человека есть возможность внести вклад, приближающий победу России в специальной военной операции, заявила руководитель организации «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова.

ИА Регнум Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова

По её словам, для помощи не нужно менять профессию, достаточно делать что-то полезное на своём месте. Учителя на своих рабочих местах помогают детям, вместе с ними пишут письма и отправляют на фронт, и это тоже помощь бойцам.

«Кто-то правильно плетёт сети сегодня. Их достаточно много. И ребята, на самом деле, очень благодарны. Кто-то сегодня имеет возможность для того, чтобы покупать необходимые специальные штучки, как мы это называем, и отправлять в зону СВО. Возможностей колоссальное количество», — сказала Белехова в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Она добавила, что кто-то собирает стихи у бойцов, а потом их публикует. Кто-то пишет про их героические подвиги, кто-то снимает кино или делает фотографии, например, выставку «Жёны героев». В её организации участвовали фотографы, парикмахеры и визажисты.

«Каждый в своей области может сегодня найти, что делать», — заключила глава КСВО.

Полная версия интервью Белеховой ИА Регнум выйдет 2 июля.

Как сообщало ИА Регнум, АНО «Комитет семей воинов Отечества» учредили в феврале 2023 года для помощи семьям участников спецоперации на Украине. КСВО также координирует работу госструктур и других общественных организаций.

Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что поддержка участников СВО и членов их семей — это нравственный долг для всех уровней власти. Он призвал представителей органов власти понять это и быть открытыми к диалогу с людьми.