Глава КСВО: каждый может сделать вклад в победу России в спецоперации
Москва, 2 июля, 2024, 07:56 — ИА Регнум. У каждого человека есть возможность внести вклад, приближающий победу России в специальной военной операции, заявила руководитель организации «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова.
По её словам, для помощи не нужно менять профессию, достаточно делать что-то полезное на своём месте. Учителя на своих рабочих местах помогают детям, вместе с ними пишут письма и отправляют на фронт, и это тоже помощь бойцам.
«Кто-то правильно плетёт сети сегодня. Их достаточно много. И ребята, на самом деле, очень благодарны. Кто-то сегодня имеет возможность для того, чтобы покупать необходимые специальные штучки, как мы это называем, и отправлять в зону СВО. Возможностей колоссальное количество», — сказала Белехова в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.
Она добавила, что кто-то собирает стихи у бойцов, а потом их публикует. Кто-то пишет про их героические подвиги, кто-то снимает кино или делает фотографии, например, выставку «Жёны героев». В её организации участвовали фотографы, парикмахеры и визажисты.
«Каждый в своей области может сегодня найти, что делать», — заключила глава КСВО.
Полная версия интервью Белеховой ИА Регнум выйдет 2 июля.
Как сообщало ИА Регнум, АНО «Комитет семей воинов Отечества» учредили в феврале 2023 года для помощи семьям участников спецоперации на Украине. КСВО также координирует работу госструктур и других общественных организаций.
Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что поддержка участников СВО и членов их семей — это нравственный долг для всех уровней власти. Он призвал представителей органов власти понять это и быть открытыми к диалогу с людьми.