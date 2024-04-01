Москва, 1 апреля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рекомендовал учредить памятный нагрудный знак для поощрения волонтёров, помогающих участникам специальной военной операции и их семьям, следует из перечня поручений по итогам встречи с участниками форума «Всё для Победы!».

Максим Захаров/РИА Новости

«Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», — говорится в документе.

Поручение следует исполнить до 27 апреля 2024 года. Ответственным за выполнение поручения назначили руководителя исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова.

Как сообщало ИА Регнум, президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с участниками форума «Всё для Победы!», состоявшейся 2 февраля 2024 года. Глава государства в ходе рабочей поездки в Тулу в беседе с участниками форума «Всё для Победы!» посоветовал одному из работников предприятия ОПК думать о детях, а не о льготах по ипотеке. Путин отметил, что при появлении детей семейные расходы начинают расти, но ведь дети и являются смыслом жизни.

Президент также заявил 2 февраля, что государство будет работать над дальнейшим повышением зарплаты сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.