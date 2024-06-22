Донецк, 22 июня, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Еще трое украинских военнослужащих сдались в плен российским военным из 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под Красногоровкой, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

РИА Новости/Павел Лисицын

«В Красногоровке противник сдаётся в таком количестве, что уже можно до роты в месяц формировать только из, скажем так, живой силы противника», — добавил он.

По данным Кимаковского, идеологически заряженных среди бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже нет. Военнослужащие украинской армии идут в бой в основном со стрелковым оружием и миномётной поддержкой.

Он также добавил, что большая часть украинских военных, которые находились на позициях во время «огненного шторма», погибла.

12 марта в ДНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта.

1 июня ИА Регнум сообщало о том, что группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского дрона-камикадзе. Бойцов отправили штурмовать российские позиции в Первомайском. По прибытии они были атакованы украинским дроном. Все военные получили ранения, однако в штабе им приказали «продолжать захватывать точку».