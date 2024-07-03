Москва, 3 июля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. ВС России взяли под полный контроль район Новый города Часова Яра в ДНР. Об этом 3 июля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий полностью освободили район Новый населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю», — доложили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля Конашенков информировал, что российские военные освободили село Степовая Новосёловка в Харьковской области. В боях с бойцами из группировки «Запад» украинские военные за сутки потеряли до 475 человек, уточнял он.

Ранее в Минобороны России рассказали о ходе освобождения Раздоловки в ДНР. Так, десантники Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) разработали план скрытого подхода к населённому пункту, застав противника врасплох.