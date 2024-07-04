Москва, 4 июля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. ВС России нанесли удары по двум предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в результате чего были поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива. Об этом 4 июля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Конашенков сообщил, что оперативно-тактической авиацией ВС РФ, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск на аэродроме базирования уничтожен самолёт МиГ-29 ВСУ.

«Также поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ, цех производства и склад хранения ударных БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128-ми районах», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что российские военные нанесли удар по украинскому предприятию, которое изготавливает танковые орудия и крупнокалиберные боеприпасы.

Вечером 2 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев информировал, что в Харькове атаке подверглись предприятие, которое производит дроны, и склад с боекомплектами.