Москва, 4 июля, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Председатель Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис забыл о пределах собственных полномочий, высказываясь о якобы нарушении Россией устава ООН в контексте СВО, заявила на брифинге 4 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся в Telegram-канале министерства.

РИА Новости/Алексей Даничев

«Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь забыл о пределах своих полномочий, самолично наделив себя правом квалифицировать те или иные действия на предмет их соответствия учредительному документу Всемирной организации», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на неприемлемость избирательного подхода к положениям устава ООН, которые должны неукоснительно уважаться во всей их полноте и взаимосвязи.

Захарова также напомнила, что Россия никогда не отказывалась от запуска полноценного переговорного процесса. Его условия чётко обозначил президент РФ Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

4 июля во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане Путин подчеркнул, что предложенные Россией мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине при готовности киевского режима и его западных спонсоров позволят остановить боевые действия и начать переговоры.