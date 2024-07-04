Москва, 4 июля, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Тема новой системы Евразийской безопасности, о создании которой заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД, обязательно будет звучать на саммите ШОС, анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Обязательно будет упомянута», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента добавил, что диалог с партнёрами на эту тему идёт поэтапно.

Как сообщало ИА Регнум, саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались «на ногах» на полях саммита ШОС перед началом неформального ужина.

Короткая встреча Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша может состояться в Астане.

Россия и Китай должны сохранить дружеские отношения в текущей непростой геополитической ситуации, заявил 3 июля председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС.