Астана, 3 июля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Короткая встреча президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша может состояться в Астане, сообщил 3 июля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Владимир Смирнов Владимир Путин

Он пояснил, что в планах нет отдельной встречи Путина и Гутерриша в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который открылся в столице Казахстана. Однако у них будет возможность «пообщаться в кулуарах».

«Я не исключаю, что на ногах будет возможность [переговорить]», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).