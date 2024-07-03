Астана, 3 июля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Россия и Китай должны сохранить дружеские отношения в текущей непростой геополитической ситуации, заявил 3 июля председатель КНР Си Цзиньпин.

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин

«В условиях далеко не простой международной ситуации и внешней обстановки нам (России и Китаю) необходимо сохранить приверженность дружбе», — сказал он на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Си также призвал трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальные ценности китайско-российских отношений.

Также председатель КНР добавил, что перед Москвой и Пекином стоит задача выработать новые «драйверы для развития сотрудничества».

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 июля председатель КНР Си Цзиньпин назвал воплощением высокого уровня отношений двух стран встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь глава российского государства заявил, что ждёт председателя КНР на саммите БРИКС, который состоится в октябре этого года в Казани. Он отметил, что Россия и Китай наращивают взаимную торговлю и туристический поток, расширяют гуманитарные обмены.

Совместные усилия направлены на последовательную реализацию плана развития ключевых направлений до 2030 года, который был утверждён по итогам визита Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года, добавил он.