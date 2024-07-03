Число пострадавших при ударе ВСУ в Энергодаре выросло до девяти
Директор ЗАЭС: при ударе ВСУ по подстанции в Энергодаре пострадали 9 работников
Энергодар, Запорожская область, 3 июля, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил журналистам обновленные данные о пострадавших при ударе украинских беспилотников по подстанции «Радуга» в Энергодаре.
По информации Черничука, в числе пострадавших — девять человек. Ранее сообщалось о восьми.
«Они занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города», — пояснил директор ЗАЭС.
На данный момент, восемь сотрудников находятся на амбулаторном лечении, один с черепно-мозговой травмой доставлен в больницу.
Как сообщало ИА Регнум, МИД России будет добиваться оценки последствий очередной террористической атаки киевского режима с использованием беспилотников на электроподстанцию «Радуга» в Энергодаре со стороны международных организаций. Такое заявление 3 июля сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
ВСУ нанесли три удара беспилотниками по подстанции в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС.
Глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что в результате атаки ВСУ большая часть города осталась без электроснабжения, создана угроза жизнеобеспечению города.
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