Энергодар, Запорожская область, 3 июля, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил журналистам обновленные данные о пострадавших при ударе украинских беспилотников по подстанции «Радуга» в Энергодаре.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

По информации Черничука, в числе пострадавших — девять человек. Ранее сообщалось о восьми.

«Они занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города», — пояснил директор ЗАЭС.

На данный момент, восемь сотрудников находятся на амбулаторном лечении, один с черепно-мозговой травмой доставлен в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, МИД России будет добиваться оценки последствий очередной террористической атаки киевского режима с использованием беспилотников на электроподстанцию «Радуга» в Энергодаре со стороны международных организаций. Такое заявление 3 июля сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

ВСУ нанесли три удара беспилотниками по подстанции в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС.

Глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что в результате атаки ВСУ большая часть города осталась без электроснабжения, создана угроза жизнеобеспечению города.

Российские военные уничтожили украинский вертолёт Ми-24 в зоне СВО в минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ.