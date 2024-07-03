Москва, 3 июля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили украинский вертолёт Ми-24 в зоне СВО в минувшие сутки. Об этом 3 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ

Он заявил, что в результате действий российской оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии был уничтожен вертолёт на аэродроме базирования, а также поражены цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов и скопления живой силы противника в 125 районах.

Общее количество уничтоженных с начала СВО украинских военных вертолётов увеличилось до 277 единиц. Самолёты ВСУ уничтожены в количестве 625 единиц, беспилотники — 27 160 единиц.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны показало кадры удара ракетой комплекса «Искандер» по военному аэродрому в Полтаве. В результате был уничтожен вертолёт Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы.