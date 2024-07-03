Белгород, 3 июля, 2024, 22:54 — ИА Регнум. В Белгородской области три села Грайворонского городского округа подверглись атаке ВСУ. В селе Новостроевка-Вторая украинские боевики сбросили с беспилотника боеприпас на частный дом — пострадала семья из трёх человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Муж с женой и их 16-летний сын с контузией и различными осколочными ранениями рук и ног обратились за помощью в больницу.

Также украинские боевики произвели артобстрел села Мокрая Орловка, где повреждения получили крыши и заборы двух частных домов.

При обстреле ВСУ села Дроновка была повреждена линия электроснабжения. Населённый пункт остался без электричества, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) 19 раз обстреляли Брянскую область. По словам губернатора региона Александра Богомаза, с начала спецоперации Брянскую область, которая граничит с Украиной, обстреляли более 3 тысяч раз, погибло 23 мирных жителя.

Министерство обороны России сообщило о том, что в ночь на 3 июля в акватории Чёрного моря были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, которые направлялись в сторону Новороссийска. Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны сбили десять беспилотников украинских военных над Белгородской, Брянской и Московской областями.