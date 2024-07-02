Новороссийск, Краснодарский край, 3 июля, 2024, 02:57 — ИА Регнум. В Новороссийске ночью 3 июля сирены предупредили население об опасности атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Он обратился к жителям первой береговой линии и попросил их не подходить к окнам, укрыться в комнатах со сплошными стенами. Также Кравченко рекомендовал населению не выходить на улицы, тем более на набережную к морю.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 3 июля воздушную тревогу объявили в семи областях. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, сирены взвыли в 00:32 мск. После этого взрыв прогремел в Харькове.

Киевские боевики 2 июля атаковали сёла Безымено и Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Ранен местный житель.