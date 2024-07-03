Москва, 3 июля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) 19 раз обстреляли Брянскую область, сообщил 3 июля губернатор региона Александр Богомаз, выступая на «Часе субъекта» в Совете Федерации.

Александр Полегенько/ТАСС

«Только сегодня, за прошедшие сутки, нас обстреляли 19 раз. А если эти разы перевести в снаряды, это будет более 60», — сказал он.

По словам главы региона, с начала спецоперации Брянскую область, которая граничит с Украиной, обстреляли более 3 тысяч раз, погибло 23 мирных жителя.

Как передавало ИА Регнум, утром 3 июля Богомаз информировал, что силами противовоздушной обороны в трёх районах Брянской области были сбиты четыре БПЛА самолётного типа украинских боевиков.

Два беспилотника были сбиты над территорией Карачевского района. По одному ликвидировано в Трубчевском и Комаричском районах.

Ранее Министерство обороны России сообщило о том, что в ночь на 3 июля в акватории Чёрного моря были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, которые направлялись в сторону Новороссийска. Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны сбили десять беспилотников украинских военных над Белгородской, Брянской и Московской областями.