Энергодар, Запорожская область, 3 июля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Из-за удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по подстанции «Радуга» в Энергодаре могут начать веерные отключения электричества, сообщил 3 июля директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Александр Полегенько/ТАСС

«К сожалению, скорее всего, нам придется применять меры по веерному отключению районов города», — сказал Черничук, слова которого приводит РЕН ТВ.

Он уточнил, что «Радуга» стала второй подстанцией, разрушенной в результате обстрела украинских боевиков. Первая подстанция «Луч» была выведена из строя 19 июня.

Глава ЗАЭС также добавил, что специалисты продолжают вести работы по восстановлению электроснабжения, их сроки и объемы будут понятны позже.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ВСУ нанесли три удара беспилотниками по подстанции в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. В результате восемь человек пострадали.

В результате атаки украинских дронов большая часть города осталась без электроснабжения, создана угроза жизнеобеспечению города, заявил глава Энергодара Эдуард Сеновоз.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, в свою очередь, назвала атаку на подстанцию террористическим актом.