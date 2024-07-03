Москва, 3 июля, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Россия готова поставлять газ по территории Украины и после 2024 года, когда истекает соответствующий контракт, заявил 3 июля вице-премьер России Александр Новак.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Это в первую очередь от Украины зависит. Транзит через её территорию идёт, у них свои установлены правила. От их желания зависит. Мы готовы поставлять», — сказал Новак, слова которого приводит «Газета.Ru».

Ранее агентство Bloomberg информировало, что представители Евросоюза начали переговоры с Киевом о продлении до конца 2025 года соглашения с Россией о транзите газа через Украину.

Как передавало ИА Регнум, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» 30 декабря 2019 года подписали контракт, истекающий 31 декабря 2024 года и предусматривающий прокачку 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м в 2020 году, а затем по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко 18 марта 2024 года заявил, что Киев не планирует продлевать договор.

За две недели до этого, 4 марта, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов продлить договорённость о транзите, но не хочет договариваться об этом напрямую с Москвой. Если из стран ЕС появится запрос, украинская сторона рассмотрит его, уточнил он.