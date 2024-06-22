Москва, 22 июня, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Киевский режим своими атаками на Запорожскую АЭС и Энергодар, город — спутник ЗАЭС, ставит под удар ядерную безопасность Европы, заявила 22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Режим Зеленского не в первый раз наглядно демонстрирует свою террористическую сущность и полное пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов, что, в частности, проявляется в упорном создании угроз выполнению персоналом ЗАЭС своих обязанностей, а также в попытках оказывать внешнее давление на принимаемые сотрудниками станции решения», — цитирует Захарову Telegram-канал Министерства.

Помимо физической угрозы в виде регулярных обстрелов на сотрудников ЗАЭС и членов их семей, в том числе детей, оказывается постоянное психологическое давление, им поступают сообщения спецслужб Украины с угрозами, сказала официальный представитель МИД. Судя по всему, Киев не намерен отказываться от политики запугивания и шантажа, отметила она.

«Систематичность атак киевского режима как на ЗАЭС, так и на другие российские энергетические объекты демонстрирует вполне сформировавшуюся и целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента. Тем самым киевский режим продолжает доказывать свою террористическую сущность», — подчеркнула Захарова.

Отдавая отчёт в недоговороспособности режима Зеленского, Россия будет принимать все необходимые меры, чтобы лишить киевский режим возможности наносить такие удары, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня украинские дроны уничтожили энергодарскую подстанцию «Луч». 21 июня при ударе ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре был повреждён трансформатор. Вечером 22 июня Энергодар атаковали три дрона: один был посажен возле повреждённой подстанции «Радуга», два разорвались в жилой застройке, ранения получила мирная жительница.

Повреждение подстанции «Луч» оказало прямое влияние на ядерную безопасность, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя атаки на Энергодар. Энергетическая инфраструктура всегда должна быть защищена и сохранена, а любая атака, влияющая на энергоснабжение ЗАЭС, становится нарушением «семи столпов» ядерной и физической безопасности по методологии агентства, подчеркнул он.