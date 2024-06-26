Каменка-Днепровская, Запорожская область, 26 июня, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Пост радиационного контроля Запорожской АЭС в селе Великая Знаменка полностью уничтожен в результате нанесённого ВСУ удара, сообщили 26 июня в пресс-службе атомной станции.

Александр Полегенько/ТАСС

«Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ», — сообщили на станции.

Сотрудники станции провели компенсирующие мероприятия по контролю радиационной обстановки в районе расположения ЗАЭС.

В пресс-службе добавили, что такие посты необходимы для радиационного контроля окружающей среды санитарно-защитных зон и зон наблюдения. Контроль ведётся в непрерывном режиме.

Пресс-служба ЗАЭС опубликовала фото уничтоженного поста контроля.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ активизировали атаки на Энергодар, на территории которого находится ЗАЭС. Неделю назад украинская армия уничтожила с помощью беспилотников подстанцию «Луч», спустя ещё два дня нанесла удар по подстанции «Радуга», повредив трансформатор.

Вечером 22 июня произошла новая атака украинских дронов на Энергодар. В результате женщина получила ранение. Поздно вечером в этот же день глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил о новой атаке беспилотников ВСУ.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что удары ВСУ обесточили несколько подразделений станции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал неприемлемыми атаки дронов на ЗАЭС. При этом он не указал на то, что атаки осуществила украинская сторона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев атаками на ЗАЭС и Энергодар ставит под удар ядерную безопасность Европы. Москва примет все необходимые меры, чтобы лишить Киев возможности наносить такие удары.